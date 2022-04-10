شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يتعاون مع أصالة نصرى فى عمل فنى جديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم رامي صبري، عن تعاون جديد يجمعه مع النجمة السورية أصالة نصري، حيث نشر صورة تجمعهما من داخل أحد الاستيديوهات عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وظهرا وهما يجلسان في كواليس أحد الأعمال الفنية، واكتفى صبري بكتابة كلمة "قريبًا" لإشعال حماس متابعيه.



صبري واصالة



رامى صبري واصالة

وحرصت الفنانة السورية على الاحتفال بشهر رمضان الكريم، منذ ايام على طريقتها الخاصة، برسالة حب لزوجها الملحن العراقي فائق حسن وأبنائها، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت "كلّ سنة والأُمّه الإسلامية بخير وصحّه وسعادة وسلام بالشهر الكريم الله يعيده على الجميع باليمن والبركات، الله يحفظ الغوالي بحياتنا زينة رمضان جمعتنا فيهم جوزي الغالي وولادي وأهلي وأصحابي الله يحفظهم جميعاً ويحفظكم وكلّ سنة وكلنا بخير".