شكرا لقرائتكم خبر عن في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 8 .. لعب الرياضة على طريقة زومبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل في بيتنا روبوت 2 من بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر والتي تعرض يوميًا في الساعة السادسة والثلث على قناة الحياة، أحداثا كوميدية، حيث بدأت سارة "ليلي أحمد زاهر" في لعبة الرياضة أثناء الحمل خشية منها أن يزيد وزنها، وجعلت زومبا " شيماء سيف" هي من تدربها، وقامت بتدريب سارة والعد لها بالحروف وليس بالأرقام وهى تجلس على الأريكة والغناء لها أيضا".

في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 8





في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 8

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل .