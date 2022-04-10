شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى زاهر حامل فى كواليس "فى بيتنا روبوت".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ليلي زاهر، عن صور لها بكواليس مسلسلها " في بيتنا روبوت"، حيث ظهرت ليلى خلال الصور التي نشرتها علي إنستجرام الخاص بها وهي حامل في طفلها الأول، وعلقت ليلي على الصور بـ"مين جاهز يشوف سارة وهي حامل تفتكروا الجنان هيروح بينا علي فين؟".



ليلي زاهر حامل في مسلسل في بيتنا روبوت



ليلي زاهر في كواليس في بيتنا روبوت



ليلي زاهر في كواليس مسلسلها



ليلي زاهر

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل في بيتنا روبوت 2 من بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر والتي تعرض يوميًا في الساعة السادسة والثلث على قناة الحياة، بالعديد من الأحداث، حيث ذهب يوسف "هشام جمال" بصحبة صديقه علاء في اجتماع مع المستثمر "عماد رشاد" ولكن بسبب عدم نومها اليوم السابق تعثروا في الاجتماع بالإضافة لأنهم نسيوا إحضار لذيذ "عمرو وهبة" وزومبا "شيماء سيف" معهم.

قرر المستثمر "عماد رشاد" أن يقوم باختبار للروبوت الثلاثة لذيذ وزومبا وكذلك متين ذلك الروبوت الذي صنعه المنافس لهم، وكان المستثمر قد أبلغ المهندس سامح المنافس بالمسابقة فبدأ يدرب متين عليها، وعندما جاء وقت المسابقة بدأ الحكم "سليمان سيف" والحضور يحاولون تعطيل زومبا ولذيذ حتي يخسرون المسابقة ولكن في النهاية فاز زومبا ولذيذ علي متين وأعلن الحكم النتيجة .

في جانب آخر بدأت سارة "ليلي أحمد زاهر" في لعبة الرياضة أثناء الحمل خشية منها أن يزيد وزنها، وجعلت زومبا هي من تدربها، وذهبت سارة الطبيبة النسا المعالجة لها والتي طمئنتها علي البيبي في مشهد كوميدي ورفضت سارة أن تعرف نوع الجنين حتي يكون مفاجأة بالنسبة لها.

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل .