شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى فى تيك توك جديد بمشهد من مدرسة المشاغبين..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داليا البحيري من الفنانات اللاتي اتجهن مؤخرًا لعمل فيديوهات تيك توك طريفة ونشرها على السوشيال ميديا، وكشفت داليا عن فيديو تيك توك تقوم في بدور الفنانة الراحلة سهير البابلي، في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، وهو المشهد الشهير الذي يدور بين البابلي والزعيم عادل إمام، وكشف داليا عن الفيديو الذي أثار إعجاب متابعها من خلال حساب الانستجرام الخاص بها.

وكانت قد كشفت الفنانة داليا البحيرى خلال لقائها فى برنامج "أحلى كلام"، الذى يقدمه الفنان أحمد فهمى على قناة الحياة عن أن النجم هانى رمزى ساعدها كثيرًا فى الوقوف على خشبة المسرح، وقالت: "المسرح تجربة عملية حلوة أوى ومرعبة أوى، ممكن تقول إيفيه لجمهور ميضحكش وممكن تقول نفس الإيفيه لجمهور تانى ويضحك"، مؤكدة أن هانى رمزى ساعدها كثير.

وتابعت داليا البحيري قائلة: "كنت بتطمن وأنا بمثل جنب هاني لأن معاك حد بيخاف عليك بجد وكان في مشاهد كتير بتجمعنا ومع الوقت اتعلمت وبقيت بقول إيفيهات على المسرح وأفهم إيه اللي بيضحك الناس وأقدمه".

يذكر أن داليا البحيرى كشفت عن مسلسلها المقبل "يوميات زوجة مفروسة أوى"، الذى يشاركها فى بطولته الفنان خالد سرحان، مؤكدة أنها لم تبدأ فى تحضيرات الجزء الخامس حتى الآن.

وكانت داليا البحيرى قالت فى تصريحات تليفزيونية أن سبب نجاح المسلسل هو الذى جعل المنتج يقبل على تقديم جزء خامس من المسلسل، في البداية كنت مرعوبة جدًا من المسلسل.. وقولت لو فشل المسلسل ده هقعد فى البيت خلاص مش همثل تانى، وبعد كده اتقال فيه جزء تانى وتالت ورابع، ووصلنا لبليون و100 مليون مشاهدة على جوجل للمسلسل، وتم تصنيف المسلسل من أفضل المسلسلات مشاهدة".