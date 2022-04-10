شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد عن شخصيتها في "سوتس" : لو كانت حقيقية أكيد كنا هنبقي أصحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنانة تارا عماد عن مدي قربها من شخصية "ليلي" والتي تقدمها في النسخة العربي من مسلسل " سوتس"، ونشرت تارا صورة لها من المسلسل من خلال حسابها علي موقع الانستجرام، وعلقت عليها بـ " دائماً بحس إن ليلى لو كانت حد حقيق زي كنا اكيد هنبقى صحاب. شخصية مرحة و ذكية و تحب تساعد و عاقلة.. في معظم الاوقات.كان ممكن نتكلم انا و هي عن ازاي محدش فينا صبور كفاية. او ازاي ساعات بتبقى الحاجة قدام عنينا بس مش بنشوفها الا متأخر".



تارا عماد في سوتس



تارا عماد

وأضافت تارا : "حبيت ليلى اوي و انا بعيشها. حبيت شجاعتها و حبها لتفاصيل شغلها و الناس القريبة منها..حابة اعرف اوي منكم ايه اكتر مشهد لحد دلوقتي عجبكم لليلى؟".

ودارت الحلقة السابعة من مسلسل سوتس بالعربى، بطولة النجوم آسر ياسين وأحمد داود، في أحداث مختلفة، حتى أنه في الوقت الذي يحاول فيه آدم منصور (أحمد داود) إثبات نفسه داخل مكتب المحاماة، ورطه صديقه مروان في قضاياه لينقذه آدم مرتين، فبجانب دفعه للكفالة بعدما تم حبسه، أنقذه مرة أخرى من الموت على يد عصابة تجارة المخدرات بمساعدة زين ثابت (آسر ياسين)، الذى دفع 60 ألف جنيه لبراءته.

وتمكن آدم بالتعاون مع زين من إقناع سارة (ليلى عز العرب) صاحبة ماركة ملابس شهيرة بالتخلي عن رغبتها في تصفية جميع أملاكها والعودة إلى العمل مرة أخرى، وتلقّى آدم بدلة هديّة من سارة لتشكره على عمله معها.

مسلسل سوتس بالعربى

بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.