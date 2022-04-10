خطوبة جينيفر لوبيز وبن أفليك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت المغنية والممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز، أمس عن خطوبتها من الممثل بن أفليك.

نشرت لوبيز الخبر عبر موقعها الخاص On The JLo، وصورة لخاتم من الماس أخضر اللون.

وفي حوارها مع مجلة People، قالت لوبيز عن علاقتها بأفليك: "نحن الآن أكبر وأذكى ولدينا خبرات أكثر، كما أننا لدينا أطفال وأصبحنا أكثر وعيًا".

جينيفر أنجبت طفلين من زوجها السابق مارك، وهما:التوأم إيم وماكس، وأفليك له 3 أطفال من زوجته السابقة، وهم فيوليت، وسيرافينا، وسامويل.

يذكر أن بن وجينيفر تواعدا في 2002 وانفصلا في 2004، وبدأ الثنائي في التواعد مجددًا في ربيع 2021.