3 مايو.. راغب علامة يحيي حفلا غنائيا في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحيي المطرب اللبناني راغب علامة حفلًا غنائيًا بمناسبة عيد الفطر، يوم 3 مايو المُقبل في دبي.

ونشر راغب بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "يسعدني أن التقي يوم 3 مايو القادم مع جمهوري الغالي بحفل كله حب وفرح بمناسبة عيد الفطر في أوتيل ميريديان على أرض إمارتنا المضيئة دبي في دولة الإمارات الحبيبة في ديار المحبة والتسامح والسلام".

راغب علامة طرح مؤخرا أغنية "فورا غرام" والأغنية باللهجة الخليجية من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم، كما طرح مؤخرا كليب أغنية "أنا قادر"، التي عرضت ضمن فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.