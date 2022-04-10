رامي صبري يتعاون مع أصالة في عمل فني جديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يتعاون المطرب رامي صبري مع المطربة السورية أصالة نصري في عمل فني جديد.

ونشر رامي صبري صورتين مع أصالة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "قريبًا".

كان الفنان رامي صبري، طرح مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "مع نفسي"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وتم تصويرها مع المخرج محمد هاني.

واحتفلت شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة نصري، الجمعة 25 مارس، بزفافها على أحمد هلال، في حفل شهد حضورا ضخما بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بعد عقد قرانها يوم الأحد 20 مارس، وشارك رامي في إحياء الحفل.