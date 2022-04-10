لقاء الخميسي تتذكر والدها الراحل بهذه الأغنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكرت الفنانة لقاء الخميسي والدها الراحل بأغنية "سايرينا يا دنيا" للمطرب أحمد سعد.

ونشرت لقاء صورة والدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صدقيني لو بإيدي كنت أشيلك بين وريدي، كنت أنور علشان تقيدي، كنت أشق لك حجر وأعدي بيكي، كنت أقطف من الدنيا خيرها، كنت أبقى نجمك في ليلها، كنت أريح هموم الكون بكفي وأخدك في حضني تستخبي تلقي خوفك أمان".

وأضافت: "أبوكي: عبد الملك".

ومن ناحية أخرى شاركت لقاء الخميسي في حكاية "حتة من القمر" من بطولة عايدة رياض، محمد العمروسي، جيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.