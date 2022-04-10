أحدث ظهور لـ طارق العريان مع نجليه (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك المخرج طارق العريان جمهوره بصورة تجمعه بنجليه آدم وعلي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق العريان على الصورة: "رمضان كريم".

وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت في يناير 2020 طلاقها من المخرج طارق العريان، وذلك بعد 13 عاما من زواجهما، ولديهما توأم هما "علي" و"آدم".

جدير بالذكر أن آخر أعمال طارق العريان السينمائية كان الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق- عودة أسود الأرض" وهو من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، غادة عادل، خالد الصاوي، محمد ممدوح، نسرين إمام، ريم مصطفى، باسم سمرة، وشارك كضيف شرف الفنان إياد نصار، سيناريو وحوار صلاح الجهيني.