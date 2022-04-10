الصور الأولى من كواليس تصوير "خطة مازنجر" لياسمين رئيس وحمدي الميرغني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلق أمس السبت تصوير أولى مشاهد فيلم "خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، إخراج رامي رزق الله، والذي من المقرر أن تدور أحداثه في إطار من الكوميديا.

وجمعت المشاهد الأولى بين ياسمين وحمدي ومحمود حافظ، وذلك بعدما انتهى صناع الفيلم في الفترة الماضية من عمليات التحضير والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة.

فيلم "خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، إسماعيل فرغلي، ياسر الطوبجى، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيرى وإخراج رامي رزق الله وإنتاج شركة "AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى".

فيلم "خطة مازنجر" يسجل التجربة الإنتاجية الثالثة لشركة "AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى"، بعد مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" بطولة دينا الشربيني وياسمين رئيس والتي تم عرضها في موسم الرياض بالسعودية، وفيلم "باريس رمسيس" بطولة هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني والمقرر الانتهاء من تصويره وطرحه قريباً، كما تحضر الشركة لأكثر من فيلم جديد خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن حمدي الميرغني ينتظر طرح فيلم "زومبي" مع الفنان علي ربيع خلال موسم عيد الفطر المقبل، كما يظهر كضيف شرف في مسلسل "الكبير أوى 6" مع الفنان أحمد مكي، أما ياسمين رئيس فتنتظر طرح فيلم "جارة القمر" خلال الفترة المقبلة، وكان آخر أعمالها فيلم "قمر 14" الذى عرض مؤخراً في السينمات.