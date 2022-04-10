من داخل توكتوك.. ياسمين رئيس تعلن انطلاق تصوير "خطة مازنجر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت الفنانة ياسمين رئيس تصوير أولى مشاهدها في فيلم خطة مازنجر، والذي تعود من خلاله لتجربة الأفلام الكوميدية ونشرت عبر حسابها على إنستجرام، فيديو من توك توك (توكتوك) كشف عن ملامح الشخصية.

ويشارك ياسمين رئيس في بطول الفيلم: حمدي الميرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، اسماعيل فرغلي، ياسر الطوبجي، محمد رضوان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة "AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

وخاضت ياسمين رئيس مؤخرًا تجربتها المسرحية الأولى من خلال مسرحية أحفاد ريّا وسكينة، والتي عُرضت في إطار حفلات موسم الرياض، وقد حققت المسرحية عروضًا كاملة العدد، وشاركها في البطولة: دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.