الظهور الأول لزوجة “مصطفى شعبان” التي يخفيها دائمًا عن الإعلام.. لن تتوقعوا جمالها وجرأتها أيضًا! – «صور»

كتب امير فتحي في الأحد 10 أبريل 2022 12:50 مساءً - لا تتسم العلاقة الزوجية بين النجوم وأهل الفن بالنجاح دائمًا ولا بالفشل المستمر. ففي حين شهدت علاقات عديدة في الوسط الفني النجاح على مر السنين وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهوها، إلا أن البعض الآخر عاش تجارب عاطفية وزواج فاشلة. فما هو واقع العلاقة بين الممثل مصطفى شعبان وزوجته؟

يعتقد الكثيرون أن الفنان المصري مصطفى شعبان لم يسبق له الزواج مطلقًا، وهذا الأمر غير صائب فقد سبق له الزواج مرة واحدة من فتاة خارج الوسط الفني تدعى “ياسمين”. إلتقاها في العام 2006.

التعارف بين مصطفى شعبان وزوجته

الصدفة هي التي جمعت الممثل المصري مصطفى شعبان بزوجته ياسمين، عام 2006 حين رآها للمرة الأولى في النادي الرياضي، وأعجب بها منذ اللحظة الأولى التي وقع نظره عليها، وراى فيها صفات قريبة إلى حد كبير من صفات الزوجة التي يحلم بها. وتوالت اللقاءات بينهما، وشرح لها تفاصيل مهنته ومسار حياته، ووجد منها تفهماً لطبيعة عمله وطلب منها ان تدرك كيفية التعامل مع معجباته وحالات السفر الدائم وربما الطويل. وبعد التفاهم توافقا على الزواج

العلاقة بين مصطفى شعبان وزوجته

وبعد أن تم الزواج وقعت الخلافات سريعًا بين الثنائي، فالفتاة التي ارتبط بها من خارج الوسط الفني، لم تعي كيفية الارتباط بفنان، فوقعت بينهما خلافات بسبب الغيرة، وقيل وقتها أنه بسبب محاولاتها للتدخل أيضًا في اختيارات مصطفى شعبان الفنية من خلال الاطلاع على السيناريو.

وانتهت زيجة مصطفى شعبان سريعًا حيث لم تدم أكثر من 7 أشهر، استقر الطرفان خلالها على الطلاق واستوفت الزوجة حقوقها وانتهى الأمر،

ومنذ ذلك الوقت يحتفظ مصطفى شعبان بحياته الشخصية بعيدة عن الإعلام، بالإضافة لاحتفاظه بعزوبيته فلم يعلن زواجه بعدها مجددًا.

مصطفى شعبان في «دايمًا عامر» رمضان 2022

من جهة ثانية، يشارك النجم مصطفى شعبان في موسم دراما رمضان 2022 الحالي، من خلال «مسلسل دايما عامر»، مع نخبة من كبار النجوم والفنانين.

وعبّر النجم مصطفى شعبان في أحدث تصريحاته الصحفية، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل «دايما عامر» الذي يعرض خلال رمضان عبر قناتي «أون تي في، والحياة».

“دايما عامر” بطولة مصطفى شعبان، لبلبة ، نضال الشافعي ، محمد محمود ، محمد ثروت سينتيا خليفة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

وتدور قصة وأحداث مسلسل «دايما عامر» حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل العديد من المشكلات التي تواجه الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

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