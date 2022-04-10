سعد الصغير يوجه رسالة لزوجته أم أولاده ويعلق : ” مستعد أبوس رجلها علشان تسامحني “

كتب امير فتحي في الأحد 10 أبريل 2022 12:50 مساءً - وجه الفنان ” سعد الصغير ” رسالة إلى زوجته أم أولاده خلال حلوله ضيفا مع الإعلامية ” راغدة شلهوب ” في برنامجها سابع سما متحدثا عن تفاصيل تخص حياتهما ووقوف زوجته إلى جانبه في الكثير من المواقف .

وفي بداية حديثه اعترف سعد الصغير بأنه أحزن زوجته كثيرا وهي الشخص الوحيد الذي قد يبكي إذا تركته ويستطيع أن يقوم بفعل أي شئ لإرضائها ولكي تسامحه على كل ما فعله كأن يقوم بتقبيل قدمها .

وأشار الصغير إلى أن زوجته قد تحملت الكثير منذ بداية زواجهما حيث كان يعاني من ضيق الحال فقال : ” مراتي معايا من أيام ما كانت التلاجة عندي مفيهاش إلا مخلل وفي الأرياف يقولو الست دي عايشة كويسة، لازم التلاجة بتاعتها تبقى مليانة ” .

وأضاف أن زوجته في ذلك الوقت كانت تخفي هذه الأمور عن أسرتها حتى لا يتحدث أحد عن زوجها مؤكدا على أنها تستحق التكريم كل ثلاثة أيام لما تحملته وقامت به من أجله .

وبخصوص مواقف المعجبات وردة فعل زوجته تجاه ذلك وغيرتها قال : ” ممكن مثلا ابقى قاعد في كافيه وجت واحدة تتكلم عادي، تليفون لمراتي سعد قاعد مع واحدة كذا كذا .. تحسي إنها مربية عيل صغير وعمال يكبر وهي اللي بنت البيت وممكن حد يجي ياخد البيت منها ” .

وتابع : ” مراتي أقل واحدة بتاخد فلوس في مصر، مراتي بتكتب جابت قوطة بأد إيه .. ينفع مرات سعد الصغير ميبقاش عندها شغالة .. بتوفر لسعد الصغير قرشه والست دي لازم يتعملها تمثال ” .