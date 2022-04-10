شكرا لقرائتكم خبر عن جادا سميث تعترف: لم أكن أرغب أبدا فى الزواج من ويل سميث.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تصدر ويل سميث التريندات، بعد صفعته الشهيرة لكريس روك، مقدم الأوسكار، أعاد مستخدمو الانترنت، تداول فيديو قديم لجادا بينكيت سميث تعترف بأنها "كانت حقًا لا تريد الزواج" من ويل سميث.

واعترفت جادا "بالبكاء في الممر الكنسى"، قبل زواجها من ويل، عام 1997، وفقا لنيويورك بوست.

صرحت بينكيت سميث، 50 عامًا ، فى الفيديو المنتشر والذى يعود لعام 2018، "كنت تحت ضغط شديد، كما تعلم، لكوني ممثلة شابة، وكنت صغيرة، وكنت حاملًا، ولم أكن أعرف ماذا أفعل"، لم أرغب أبدًا في الزواج."

كررت بينكيت سميث قولها وهي جالسة حول طاولة دائرية مع والدتها، وكذلك سميث، 53 عامًا، وابنتهما ويلو، 21 عامًا: "لم أكن أريد حقًا أن أتزوج".

إلا أن والدتها ردت عليها وقالت: "أتذكر رغبتي في أن تتزوجي أنتِ وويل لكنني لا أتذكر رفضك لفكرة الزواج، أتذكر رفض فكرة الزفاف وليس الزواج".

من جهته، قال الممثل ويل سميث خلال الحلقة: "لم يكن هناك يوم في حياتي أردت فيه أي شيء آخر غير الزواج وتكوين أسرة".