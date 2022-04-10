شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جلال تروج لحلقة اليوم من "سوتس" وتعلق: متحمسة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة أسماء جلال عن صورة تجمعها بالنجم اسر ياسين من كوالي مسلسل "سوتس" في نسخته العربية، حيث تشارك أسماء كضيفة شرف في أحدث حلقة اليوم الأحد من المسلسل، ونشرت أسماء الصورة من خلال حساب الانستجرم الخاص بها وعلقت عليها بـ " متحمسة للغاية لهذه الحلقة"، وأشارت جلال انها ستظهر في الحلقة بشخصية "غادة" .



اسماء جلال واسر ياسين



اسماء جلال

ودارت الحلقة السابعة من مسلسل سوتس بالعربى بطولة النجوم آسر ياسين وأحمد داود، في أحداث مختلفة، حيث منحت مدام سارة – ليلى عز العرب بدلة هدية لـ آدم منصور، وذلك بعد إقناعها عن عزوفها لبيع شركتها للملابس، وهو ما جعلها تعجب بإمكانياته، وأن الحماس الذى يتكلم به زين ثابت – آسر ياسين هو ما جعلها تفكر في كلامه وتقتنع به وتتخلى عن تصفية شركتها للملابس الجاهزة الشهيرة.

مسلسل سوتس بالعربى الحلقة 7

مسلسل سوتس بالعربى الحلقة 7

وفى حدث آخر، أكد زين ثابت – آسر ياسين، لـ آدم منصور، أنه ساعد مروان صديقه من أجل الفرصة، حسبما أكد آدم لزين من قبل، ولذلك ساعدة ومنحه 60 ألف جنيه مقابل الفرصة الأخيرة، وأكد له أنه مدين له بكل ما قدمه له.

مسلسل سوتس بالعربى الحلقة 7

المسلسل بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.