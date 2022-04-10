شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل بأول تيك توك على أنغام "ستو أنا": شوية لذاذة مع دينا الشربيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة أمينة خليل، عن أول فيديو تيك توك لها، والذي شاركته مع الفنانة دينا الشربيني، والتي تتميز بنشر عدد من فيديوهات التيك توك الشهيرة، وظهرتا دينا وأمينة في الفيديو على أنغام أغنية "ستو أنا"، للفنان أكرم حسني وأداها خلال حلقات مسلسله الذي يعرض حالا "مكتوب عليها، وعلقت أمينة علي الفيديو الذي نشرته علي الانستجرام بـ " شوية لذاذة من الكواليس مع اختي وحبيبتي دينا واول تيك توك اعمله في حياتي".



امينة خليل



دينا الشربيني

وعلي جانب اخر شهدت الحلقة الـ 5 من مسلسل العائدون تمكن القوات المصرية من إحباط محاولة تفجير تنظيم داعش لدار القضاء العالى، بعدما تمكنت "نادين" أمينة خليل من الوصول لـ محمد عز "عزام" عبر الكاميرات.

ثم تمكن فريق أمير كرارة "عمر" من الوصول إلى عزام والقبض عليه، ثم تمكنوا بعد ذلك من إحباط تفجير القنبلة فى الوقت المناسب.

كرارة