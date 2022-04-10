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شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل بأول تيك توك على أنغام "ستو أنا": شوية لذاذة مع دينا الشربيني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة أمينة خليل، عن أول فيديو تيك توك لها، والذي شاركته مع الفنانة دينا الشربيني، والتي تتميز بنشر عدد من فيديوهات التيك توك الشهيرة، وظهرتا دينا وأمينة في الفيديو على أنغام أغنية "ستو أنا"، للفنان أكرم حسني وأداها خلال حلقات مسلسله الذي يعرض حالا "مكتوب عليها، وعلقت أمينة علي الفيديو الذي نشرته علي الانستجرام بـ " شوية لذاذة من الكواليس مع اختي وحبيبتي دينا واول تيك توك اعمله في حياتي".
امينة خليل
دينا الشربيني
ثم تمكن فريق أمير كرارة "عمر" من الوصول إلى عزام والقبض عليه، ثم تمكنوا بعد ذلك من إحباط تفجير القنبلة فى الوقت المناسب.
وكانت حلقة الأمس من مسلسل "العائدون" شهدت تطوراً كبيراً وذلك بعدما أخبر "سيف" أحمد الأحمد قائده فى تنظيم داعش، أن العملية التى يخططون للقيام بها فى مصر، تستهدف تفجير دار القضاء العالى، واصفا إياها بيد النظام الباطشة.
كما شهدت الحلقة محاولة أمير كرارة "عمر" ورجال المخابرات البحث عن مكان الشباب الذين قدموا من داعش إلى مصر، ورصدوا بالفعل عبر كاميراً فى وسط البلد صورة لـ محمد عز "عزام"، وهو ما أثار انتباههم إلى أن الهدف سيكون فى وسط البلد بكل تأكيد، لتبدأ عملية البحث بشكل أكبر عنه، وعن الشباب المتواجدين معه.