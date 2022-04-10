‎أكرم حسنى عن مسلسل مكتوب عليا: توفيق ربنا كان الأكبر مع المجهود والتعب

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القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أكرم حسني عن مسلسله الجديد "مكتوب عليا" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اللمة تحلى" المذاع على شعبى اف ام خلال شهر رمضان، قائلا: "توفيق ربنا كان الأكبر مع المجهود والتعب، وميزة الشغل مع خالد الحلفاوى وكريم أبو ذكري اننا بنقعد نفكر مع بعض".

وأضاف أكرم حسنى: "ترشيح أبطال المسلسل مختلفناش فيه كتير وكل ترشيح جاء بعد دراسة للشخصية، واللي كانت مفاجأة بالنسبة لنا هلا رشدي ومحمود السيسي وهما مواهب بالفعل وطبعا هنا زهران اللي بتقوم بدور أختي الصغيرة، وأول ما المؤلف ايهاب بليبل كلمني، المسلسل شدني جدا فكلمت كريم ابو ذكري وبدأنا نعمل ورش عمل لمدة أربع شهور.

وتابع أكرم حسنى: "وعلاقة جلجل بعمرو عبد الجليل هي نقلة جديدة في المسلسل ورحلة فيها مواقف ومفارقات كتير بسبب الكتابة اللي بتتكتب على ايد جلجل وليها علاقة بعمرو عبد الجليل".

وأختتم أكرم حسنى حديثه: "أنا مركز في اغاني المسلسل وان شاء الله في اغاني كتير الفترة الجاية".

الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.