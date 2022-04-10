شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ياسمين علي تغني "يا طيب" برفقة محمد صبحي في مدينة سنبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المغنية الشابة ياسمين علي، عن فيديو جمعها بالنجم محمد صبحي في أحدي الجلسات، حيث ظهرت تغني، برفقة النجم، الذي كان مستمتع بصوتها، وعلقت ياسمين علي الفيديو الذي نشرته من خلال حساب الانستجرام الخاص بها قائلة :" شوية ‎بهجه بقي ..اغنية يا طيب.. مع الاستاذ ‎محمد صبحي من مدينة سنبل امبارح..واسترجعنا مشهد من ‎ونيس ‎بداياتي واحنا قاعدين كده".



ياسمين علي ومحمد صبحي

يعد الفنان الكبير محمد صبحى أحد أبرز نجوم جيله فى عالم المسرح، نظرا لتاريخه الكبير فيه، وتقديمه لعشرات العروض التى حفرت اسمه فى قلوب جمهوره ومشاهديه بمختلف أنحاء الوطن العربى، حيث أسس فرقة "صبحى المسرحية"، منذ مرحلة الشباب، وشاركه فيها شقيقه الفنان مجدى صبحى، بالإضافة إلى عدد كبير آخر من الفنانين منهم الكوميديان عبد الله مشرف، والفنان الراحل شعبان حسين.

تخرج من مدرسة "صبحى" عدد كبير من النجوم الذين يقدمون خطوط فنية مختلفة حاليا وليست كوميدية فحسب، منهم النجمة عبلة كامل، والفنانة الراحلة سعاد نصر، بالإضافة إلى النجم هانى رمزى وغيرهم.

رغم تواجد "صبحى" فى عالم الدراما التليفزيوينة والسينما بكثافة، إلا أنه تجمعه بالمسرح علاقة خاصة حتى الآن، خاصة وأنه بدأ حياته الفنية على خشبته بأدوار صغيرة أمام كبار نجوم الستينيات أمثال عبد المنعم مدبولى، فؤاد المهندس، حسن يوسف، صلاح منصور، محمد عوض، محمد نجم، محمود المليجى.