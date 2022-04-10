حلا الترك تتخلى تمامًا عن شعرها الطويل.. هل يليق بها هذا التغيير؟ – شاهد وأحكم بنفسك

كتب امير فتحي في الأحد 10 أبريل 2022 11:50 صباحاً - تطورت النجمة البحرينية الشابة حلا الترك في ألوان شعرها ولوكاتها بشكل عام، خاصة بعد أن ظهرت في إحدى الإطلالات بشعرها الأشقر الطويل مشكلة مفاجأة لدى جمهورها.

ففي البدايات كان شعر “حلا” باللون الأسود الطبيعي بعيدًا عن صبغات الشعر الملونة كالنجمات المحترفات، الا انها أحبت التغيير ومواكبة التطور، فقامت بصبغ شعرها باللون البني القاتم وبعد البني الفاتح، وظهرت في العديد من الصور بشعر طويل ويفي باللون البني.

وآخر تلك التغيرات، كان حين فاجأت الفنانة الشابة حلا الترك متابعيها بتخليها عن شعرها الطويل الذي كان يميزها، والذي كانت دائمًا ترفض قصه أو حتى والاستغناء عن جزء منه.

حلا الترك في قصة شعر جديدة في رمضان 2022

حيث يبدو أن حلا أحبت أن تطلّ بنيولوك على جمهورها، حيث شارك حساب Jacques La Coupe Beauty Salon فيديو لحلا بعد قيامها بقص شعرها.

وبدت الفنانة البحرينية الشابة متأثرة خلال الفيديو وكأنها لا تريد خسارة الجزء الذي قررت الاستغناء عنه، غير أنه من الواضح أن النتيجة أرضتها في نهاية الفيديو وعبرت عن حبها للقصة الجديدة.

وقامت حلا بغناء “مكتوبة علينا مكتوبة” أغنية اعلان زين الذي قدمته الممثلة نادين نجيم، والاغنية من كلمات هبة مشاري حمادة وإخراج سمير عبدالمسيح.

من هي حلا الترك؟

هي مطربة بحرينية، ولدت في 15 من شهر يونيو وذلك في عام 2002، وتبلغ من العمر الآن 20 عامًا، اسمها الكامل هو (حلا موفق محمد الترك) وهي إبنة المنتج البحريني محمد الترك والفنانة السورية منى السابر، كما أنها من مواليد مدينة المنامة عاصمة البحرين وتحمل الجنسية البحرينية والديانة الإسلامية، بدأت حلا الترك مسيرتها الفنية عندما كانت طفلة صغيرة في السابعة من عمرها من خلال برنامج “ستار صغار” وذلك في عام 2009.

اشتهرت حلا الترك كثيرًا عام 2011 عندما شاركت في برنامج المواهب “أراب جوت تالنت”، قدمت بعد ذلك مجموعة من الأغاني المتنوعة وكذلك خاضت تجربة التمثيل، حازت على جائزة الفنانة الطفلة المفضلة في مسابقة اختيار أطفال نكلوديون في مدينة أبوظبي وذلك في عام 2019، أثارت حلا الترك جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك بسبب اتهامها لوالدتها بالسرقة وبالتالي الحكم عليها بالسجن وهو ما أثار غضب الكثيرين.

البداية الفنّية لـ حلا الترك

بدأت المطربة الشابة حلا الترك مسيرتها الفنية عندما شاركت في برنامج ستار صغار وكانت آنذاك طفلة في السابعة من عمرها لكنها استطاعت أن تكسب ثقة الجمهور، ثم بدأت تقدم أغاني متنوعة كما أنه أنتج معظم أغاني حلا الترك، وفي عام 2011 انطلقت المطرب الشابة فقدمت أغنية “افتح يا سمسم”، أغنية “زهقانة”، كما أنها شاركت في مسرحية بعنوان “الحبوبة” والتي تم عرضها في عام 2012، ثم توالت أعمالها الفنية ما بين أغاني وعروض مسرحية.

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