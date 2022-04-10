غادة عبد الرازق: حفيدتي نُسخة مني لما كنت في سنها.. شاهد الآن أحدث صورة لها!

كتب امير فتحي في الأحد 10 أبريل 2022 11:50 صباحاً - تحدثت النجمة المصرية غادة عبدالرازق عن علاقتها بابنتها وأحفادها وقالت:”بليل ببقى معاهم طفلة وبنجري ورا بعض في البيت وبيخلوني اصورهم وبيصوروا فيديوهات تيك توك وبليل بيجو يحضنوني ويطبطبوا عليا”

وعن رغبة حفيدتها للتمثيل قالت غادة عبدالرازق خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج “كلام الناس“، عبر شاشة “MBC مصر: “خديجة قالتلي صاحبتي بتحبك وعايزة تيجي تشوفك وهي بتحب التمثيل وقلتلها أوعدك لو السنة الجاية عندي شغل وفيه طفلة هاخدها”

وتابعت غادة عبدالرازق حديثها عن حفيدتها الكبرى: “بس لو قالت كدة ممكن تبقى عايزة تمثل وهي نُسخة مني وأنا في سنها”

وعن سبب إنجاب إبنتها الوحيدة روتانا القزاز وعدم تكرار التجربة مرةً أخرى، قالت الفنانة المصرية: “روتانا عندها اخوات من بباها لكن عمرها ما سالتني ليه هي وحيدة وأنا كنت ليها الأم والأب وكل حاجة”.

غادة عبدالرازق تتحدث عن وفاة خالد صالح

تابعت عن وفاة الفنان خالد صالح قائلة: “أنا بعتبره زي خليل اخويا الله يرحمه ومن الحاجات اللي زعلتني أنه كان في المستشفى وانا كنت مسافرة تاني يوم بفتح الموبايل لقيت خبر وفاته مهما اتكلمت عليه مش هديله حقه وزعلت اني مسلمتش عليه، هو انسان محترم وجدع ولو قعدتي معاه تحكي عن مصر كلها فهو لا يرى لا يسمع ولا يتكلم”.

غادة عبدالرازق تكشف عن خوفها من الحسد

كما كشفت النجمة غادة عبد الرازق عن خوفها من الحسد والعين في الكثير من الأمور ومن بينها علاقتها بزوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، وعلاقتها بالله. قالت غادة عبد الرازق: “زوجي عدل مني كثيرًا، ودون مقابل وفي جوانب كثيرة كانت تنقصني كملها لي، تزوجنا وانفصلنا ثم تزوجنا مرة أخرى، وأعرف شخصيته جيدًا، عنده 1 و1 يساوي 2”.

غادة عبدالرازق تعلن تغيبها عن موسم رمضان 2022

هذا وكانت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، قد أعلنت غيابها عن مشاركتها بموسم دراما رمضان 2022 الحالي.

وأكدت غادة عبدالرازق، في منشور عبر حسابها الرسمي بـ«إنستجرام»، أنها اعتذرت عن الموسم الرمضاني الجاري، قائلة: «أحب أوضح لكل جمهوري اللي باعتز بيه وباحبه وباحترمه جدا؛ أن كل ما يُنشر عن أعمال رمضانية لي غير صحيح بالمرة ولم أوافق أو أختار أي عمل رمضاني هذه السنة».

وأضافت: «أنا منشغلة بأعمال أخرى مهمة جدًا بالنسبة لي على الصعيد المهني والشخصي ولن أسمح لأي شخص باستغلال اسمي لمجرد أهواء شخصية أو أهواء مرضية أو أهواء انتقامية، وأن يحاول هز صورتي عند جمهوري».

وتابعت غادة عبدالرازق: «قلتها وباقولها ميت مرة مرة مرة.. اعتذرت السنة دي عن رمضان والكلام ده متوثق في كل حواراتي، بعد مسلسل لحم غزال.. أرجوكم أبعدوني عن حساباتكم الشخصية.. أظن الرسالة وصلت.. وشكرًا».

وقدمت غادة عبدالرزاق آخر أعمالها “مسلسل “لحم غزال” في شهر رمضان 2021 الماضي، وشاركها فى البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

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