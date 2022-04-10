بعد تأجيل.. برنامج أحمد الشقيري يبصر النور على “أم بي سي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بالرّغم من إعلان قناة “أم بي سي” أنّها ستعرض برنامج “روّاد” للإعلامي أحمد الشقيري، ضمن دورة برامجها الرمضانية، فإنّ عرض البرنامج تأخّر، ولم يشاهده الجمهور في بداية الشهر الفضيل.

وطرح التأجيل كثيراً من تساؤلات محبّي برامج الشقيري حول سبب غيابه عن العرض الرمضانيّ، وانتشرت الأخبار الكثيرة عن أنّ البرنامج تأجّل عرضه حتى شهر رمضان المقبل، وأنّ الحلقات لم يتمّ إنجازها بعد.

لكن الشقيري أعلن، في الساعات الماضية عبر حسابه في “سناب شات”، عن قرب عرض البرنامج، حيث نشر صورة له واسم البرنامج، وكتب: “قريباً”.

ومن المتوقّع أن يُعرض البرنامج في العاشر من شهر رمضان، من دون أن يُحدد وقت عرضه بعد، وهو عبارة عن سلسلة قصيرة من ريادة الأعمال، يغطّي خلال حلقاته مدناً ومناطق في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وقدّم الشقيري العام الماضي برنامج “سين”، الذي حقق نجاحاً وشعبية كبيرة، وتوقّع كثير من المشاهدين أنّ يقدّم موسماً آخر منه هذا العام، إلا أنّ الشقيريّ اختار أن يقدّم برنامجاً آخر.

يُذكر أنّ الشقيري حقّق شعبية كبيرة في أوساط الشباب من خلال برنامج “خواطر”، الذي قدّمه لمدّة 11 عاماً على شاشة “أم بي سي”.