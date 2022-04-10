نجل فنانة مصرية يقتل والد زوجته لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقدم نجل الفنانة المصرية الراحلة سحر كامل على قتل والد زوجته إثر خلافات مادية بين العائلتين.

وفي التفاصيل، شارك المجني عليه عزت حسين علاء الدين. ف. والد المتهم كريم بمشروع بمبلغ قدرة 50 ألف جنيه، وأخذ عليه إيصال أمانة بالمبلغ ضمانا لحقه، لكن الأخير لم ينفذ العقد المتفق عليه، وأعطاه شهرين فقط ثم توقف عن المبلغ الشهري لمدة 4 شهور.

وتدخلت زوجة المتهم ورفضت العودة إلى منزل الزوجية من منزل أسرتها، حتى يتم حل مشكلة والدها، حتى تواصل المتهم هاتفيا مع حماه، واتفقا على اللقاء لحل تلك الخلافات وإعطائه المبلغ المالي.

وبيّنت التحقيقات أن شجاراً وقع بين المتهم والمجني عليه عزت حسين خلال جلسة الصلح في أحد مقاهي منطقة عقب الإفطار بساعات.

وخلال تبادل الحديث بين الزوج وحماه، احتد أحدهما، فتطور الأمر لمشادة كلامية وقعت على إثرها مشاجرة دامية قُتل فيها والد الزوجة بواسطة حجر من الرخام على يد صهره.

وعُرفت سحر كامل بأدوارها في فيلمي: “الناظر” و”وش إجرام”.