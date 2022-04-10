شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم الأكثر استمرارية فى الدراما الرمضانية عددهم 6.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس عدد من نجوم الفن في الدراما التليفزيونية في كل عام في الماراثون الرمضانى، الذى يشهد مشاركة عدد كبير من المسلسلات بمشاركة عدد كبير من الفنانين، وعلى مدار الـ10 سنوات الماضية ظهر أكثر من فنان بصفة مستمرة خلال الأعوام الماضية منذ عام 2013، ولم يتوقف عن الظهور غير مرة او مرتين بحد أقصى وهو ما نرصدهم خلال هذا التقرير.



يسرا

يسرا

تعتبر النجمة الكبيرة يسرا، من أبرز النجمات التي تحرص على الاستمرارية في الظهور الرمضانى كل عام وينتظر الجمهور أعمالها بشغف، حيث قدمت مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش" عام 2013، وواصلت بعده تقديم العديد من المسلسلات في كل عام بشهر رمضان وهم، "سرايا عابدين بجزئيه الأول والثانى"، "فوق مستوى الشبهات"، "الحساب يجمع"، "لدينا أقوال أخرى"، "خيانة عهد"، "حرب أهلية"، وأخيرا "أحلام سعيدة" الذى يعرض هذا العام، ولم تتوقف يسرا عن المشاركة سوى مرة وحيدة وهى في عام 2019.



نيللى كريم

نيللى كريم

لا تختلف النجمة نيللى كريم عن يسرا، فهى دائمة التواجد ويحرص أيضا جمهورها على انتظار أعمالها والتي تحرص خلاله أن تقدم رسالة هادفة، حيث قدمت نيللى كريم مسلسل "بنت اسمها ذات" عام 2013، وتوالت الأعمال الدرامية كل عام وهى، سجن النساء، سرايا عابدين، تحت السيطرة، سقوط حر، لأعلى سعر، اختفاء، بـ 100 وش، ضد الكسر، وأخيرا فاتن أمل حربى هذا العام، ولم تغيب عن الدراما سوى عام 2019 فقط.



محمد رمضان

محمد رمضان

حقق محمد رمضان نجاحا في الدراما منذ دخوله فيها عام 2014، من خلال مسلسل "ابن حلال"، ليكون لهذا النجاح استمرار رمضان في الدراما حيث قدم، الأسطورة، نسر الصعيد، البرنس، موسى، المشوار، ولم يغيب عن الدراما الرمضانية سوى عامي 2015 و2017.



مصطفى شعبان

مصطفى شعبان

قدم النجم مصطفى شعبان في عام 2013 مسلسل دكتور أمراض نسا، لينطلق بعدها في تقديم المسلسلات التليفزيونية، وهى، مولانا العاشق، أبو البنات، اللهم انى صائم، أيوب، أبو جبل، ملوك الجدعنة، وحاليا مسلسل دايما عامر، ولم يتوقف مصطفى شعبان سوى عام 2020 فقط.



امير كرارة

امير كرارة

يعتبر الفنان الأكثر استمرارية الذى لم يغب عن دراما رمضان لمدة الـ 10 أعوام السابقة، حيث قدم مسلسل "تحت الأرض" عام 2013، وقدم بعد ذلك "أنا عشقت"، و"حوارى بوخاريست"، و"الف ليلة وليلة"، و"الطبال، ومسلسل "كلبش بأجزائه الثلاثة"، ومسلسل "الاختيار" الجزء الأول، ومسلسل "نسل الأغراب"، ومسلسل "العائدون".



يوسف الشريف

يوسف الشريف

الفنان يوسف الشريف أيضًا يعتبر من ضمن الفنانين الأكثر استمرارية خلال الـ 10 أعوام السابقة رغم غيابه هذا العام، حيث قدم مسلسل "اسم مؤقت" عام 2013، ومن ثم قدم العديد من المسلسلات التي حققت نجاحا وهى، "الصياد"، "لعبة ابليس"، "كفر دلهاب"، "بنى ادم"، "النهاية"، "كوفيد 25"، وغاب يوسف الشريف مرتين فقط هم عامي 2019 وعام 2022.