فن ومشاهير

ولاء الشريف توجه رسالة لوالدتها الراحلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة ولاء الشريف رسالة لوالدتها الراحلة.

ونشرت ولاء صورة مرسومة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وحشتيني ومفتقداكي في كل حاجة في حياتي، ماشية وعايشة بدعاكي ليا".

وأضافت: "ربنا يجعل تعبك وحنيتك وجمالك وسيرتك الجميلة في ميزان حسناتك".

وطالبت من جمهمورها الدعاء لوالدتها: "ممكن تدعولها دعوة حلوة".

يذكر أن أخر أعمال ولاء الشريف مسلسل "أبو العروسة 3" يكتبه ويخرجه هاني كمال، وشارك في بطولة الجزأين الأول والثاني سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، خالد كمال، ميدو عادل، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكي مجدي، نانسي صلاح.

وتشارك في الموسم الدرامي لرمضان 2022 بالجزء الثاني من مسلسل "المداح- أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، إخراج أحمد سمير فرج.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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