ظهور جديد للنجمة المعتزلة “هدى رمزي” مع إبنة شقيقها فاتنة الجمال، والجمهور: قمر زي عمتها – «شاهد»

كتب امير فتحي في الأحد 10 أبريل 2022 09:57 صباحاً - كشفت المنتجة شهد رمزي، عن أحدث ظهور لعمتها الفنانة المعتزلة هدى رمزي شقيقة والدها المنتج الراحل محمد حسن رمزي، في إحدى المناسبات العائلية.

ونشرت المنتجة الشابة شهد رمزي، صورتها مع هدى رمزي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتبت على الصورة: “عمتى القمر”، ودخل العديد من متابعوها يتغزلون في الفنانة المعتزلة هدي رمزى، وأنها مازالت محتفظة بجمالها، مشيرين أنها أورثت إبنة شقيقها الجمال والرقة، حيث علّقت إحدى المتابعات قائلة: “قمر زي عمتها”.

ويعدّ هذا الظهور نادر للفنانة هدى رمزي، منذ إعتزالها، وكان آخر ظهور لها بحفل عيد ميلاد الممثلة المصرية ​سهير رمزي​ بحضور مجموعة من الفنانين والإعلامين، وبرزت الفنانة هدى رمزي بين الحضور، وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصور التي نشرتها الإعلامية بوسي شلبي معبرين عن حبهم للممثلة المعتزلة ولأعمالها.

معلومات عن هدى رمزي:

هدى رمزي من فنانات الجيل الذهبي التي ظلت محفورة في ذاكرة الجماهير رغم اعتزالها المبكر للفن، الفنانة المعتزلة هدى رمـزي، صاحبة الضحكة المميزة، العيون التي سحرت الكثير من أبناء جيلها، حيث حققت شهرت واسعة بأعمالها الفنية المميزة.

النجمة المعتزلة هدى رمزي اختف عن الأضواء لأكثر من 28 عامًا، وعادت وأطلت مرةً أخرى في شهر نوفمبر من العام 2020 برفقة الإعلامية بوسي شلبـي فى احدى المناسبات، حيث نادرا ما تطل على الأضواء.

هدى رمزي في صباها- صورة من آخر اعمالها الفنّية

هدى رمـزي هي ابنة المخرج حسن رمزي وأخوها المنتج السينمائي محمد رمزي والد الفنان الشاب شريف رمزي، درست في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون، واعتزلت السينما بعد أن ارتدت الحجاب وابتعدت عن الفن والأضواء بشكل نهائي عام 1993، ثم عادت وخلعت الحجاب قبل فترة قصيرة.

اشتهرت هدى رمـزي بشكل كبير في فترة الثمانينات، وشاركت بما يقارب بـ 29 عملًا بين السينما والتليفزيون، من أشهرها: “حنفي الأبهة، وجري الوحوش، وبئر الحرمان، عصر الذئاب، مع سبق الإصرار، امرأتان، الرداء الأبيض”، وعدد من المسلسلات أشهرها: “أحلام الفتى الطائر، السمان والخريف، بنت الأيام، الزوجة آخر من تعلم، الحب وأشياء أخرى، علي الزيبق”.

زيجات هدى رمزي:

تزوجت الفنانة المعتزلة هدى رمزي في بداية حياتها ممثلاً يُدعى خالد، لكن زواجهم لم يستمر طويلاً، إذ انفصلا عن بعضهما البعض، وتزوجت للمرة الثانية من رجل الأعمال طه غانم، وأنجبت منه أبنها محمد، وحدث بينهما مشاكل كثيرة انفصلا بسببها.

أما الزواج الثالث لها كان من محامي يُدعى سمير عيسى، لتنفصل عنه وتتزوج رجل الأعمال الهارب مصطفى البليدي، الذي طلقها ثلاث مرات في عام واحد عاشته معه، والمرة الخامسة كانت من شخص يُدعى محمد عيسى.

أخر زيجات الفنانة المعتزلة هدى رمزي كانت من لاعب كرة القدم في النادي الأهلي شريف عبد المنعم عام 1999م، لكنها انفصلت عنه وأعلنت اعتزالها الفن، وابتعدت علن الأضواء والشهرة.

سبب اعتزال هدى رمزي للفن:

بعد ما كانت الفنانة المعتزلة هدى رمزي، احد أهم رموز السينما المصرية في حقبة السبعينيات، قررت فجأة اعتزال الفن، حيث وجدت نفسها فجأة ترغب في ارتداء الحجاب، حسب ما صرحت به في تصريحات سابقة، موضحة: « فجأة وجدت نفسي أرغب في ارتداء الحجاب، وكان وقتها من الصعب أن أعمل وانا محجبة فقررت الاعتزال نهائيًا وعندما خلعت الحجاب فضلت الاستمرار في الابتعاد.

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