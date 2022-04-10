شريف سلامة في مرمى الهجوم بسبب فاتن أمل حربي.. “كراهية الناس دليل على نجاحي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعترف الفنان شريف سلامة، بأن تجسيده شخصية سيف زوج نيللي كريم في مسلسل “فاتن أمل حربي” تسبب في حالة غضب وهجوم عليه، ولكنه اعتبر هذه المشاعر من الجمهور دليل على نجاحه في تقديم الشخصية بشكل صادق وواقعي، لافتا إلى أنه سعيد باختياره لتقديم هذا الدور، وقال: “كراهية الناس ليست إلا دليل على نجاحي”.

وقال سلامة، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج “التاسعة” على “القناة الأولى”: “الدور قالب الدنيا عليّ، وتوقعت ردود الفعل الواسعة على المسلسل، لأن فيه كل بوادر النجاح، بداية من نيللى كريم، وهي ممثلة عظيمة وحساسة ومتعاونة، وميكفيش فيها كتب، والتعامل معها أكثر من رائع”.

وأشار إلى أنه كان يميل إلى تقديم شخصية سيف الدندراوى، إذ أنه يحب الشخصيات الحقيقية ولا يميل إلى الشخصيات البطولية، معتبرًا أنها وهمية، معقبًا: “مش بحب الشخصية اللى تنفخ نفخة تموت 100 و1000، لكني أفضل الشخصيات الموجودة فى الواقع والحياة”.

مسلسل “فاتن أمل حربى” يشارك فى بطولته بجانب النجمة نيللى كريم كل من الفنان شريف سلامة، والفنانة هالة صدقى، والفنان خالد سرحان، الفنان محمد الشرنوبى، والفنان محمد ثروت، والفنانة جيلان علاء والفنانة فادية عبدالغنى وعدد آخر من الفنانين الشباب.

العمل أحداثه تدور حول “فاتن” الموظفة البسيطة التى تعمل فى الشهر العقارى، وهى متزوجة ولديها أسرة صغيرة تتكون من زوج وطفلين وتعيش مع حماتها فى منزل واحد، ودائمة الخلاف معها ما يجعلها تطلب الانفصال، وأمام سلبية زوجها وسطوة والدته تفكر فى طريقة أخرى للانتقام من زوجها.