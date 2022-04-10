للسيدات فقط.. نصائح غادة عبد الرازق لعيش حياة زوجية سعيدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على توجيه عدة نصائح عن تجربة شخصية للسيدات المتزوجات، من أجل الحفاظ على حياتهن الزوجية في سعادة وهناء.

غادة عبد الرازق أطلت عبر برنامج “كلام الناس” مع الإعلامية ياسمين عز، المذاع على فضائية MBC مصر، وردت على سؤال وجهته لها ياسمين قالت فيه: “إزاي تمشي الرجل على عجين مايلغبطوش؟”، وأجابت غادة عبد الرازق قائلة: “على كل سيدة أن تحترم زوجها وتجعله يحترمها”.

ووجهت ياسمين عز سؤالًا آخر إلى غادة عبدالرازق قالت فيه: “هل أنتِ مع أن الرجل يكون سي السيد وتطيعيه كما تريدين أم الطاعة المطلقة؟”، لترد عليها الأخيرة قائلة: “على كل زوجة أن تُطيع زوجها بالطريقة التي تراها صحيحة، والتي تربت عليها في منزلها”.

وتابعت غادة عبد الرازق في ردها: “بالنسبة لي فأنا ناضجة وكبيرة بشكل كافي لأستطيع التمييز بين الخطأ والصحيح، وفي الوقت الذي أقرر فيه الارتباط وقتها وجب علي الحفاظ على هذا الرجل، حتى إذا كنت فنانة ونجمة معروفة”.

سُئلت غادة عبد الرازق، عن إمكانية التفتيش في هاتف زوجها، وردت قائلة: “في السابق كنت أفُتش في هاتف زوجي، أما الآن فقد توقفت عن الأمر، وإن طلبت منه هاتفه لن يرفض طلبي، ولكني توقف عن هذا الأمر لأني كنت مريضة بالوسواس، وكان الأمر قد تمكن مني ويدفعني للذهاب إلى أماكن في عقلي غير صحيحة”.

وتابعت: “توقفت عن الأمر بعد أن أجبت لنفسي عن سؤال إن لم يكن يحبني فلماذا نحن لا زلنا سويًا؟ نحن تركنا بعضنا لفترة طويلة، ثم عدنا من جديد، وزوجي لا يُفتش في هاتفي”.

وتغيب الفنانة غادة عبد الرازق عن المنافسة في دراما رمضان 2022 الحالي، لكنها بررت الأمر قائلة: “أردت أن أترك المنافسة للآخرين للتواجد في رمضان، والآن أنا في استراحة محارب، وأريد أن أشاهد الأمر من بعيد وأعيد حساباتي، فالآن جميع الحسابات والأجواء اختلفت عما كان في السابق، خاصة وأن لدي شعور بأن هذا ليس رمضان الذي أعرفه واعتدت عليه منذ زمن.

وكانت غادة عبد الرازق قد نافست في موسم رمضان الماضي بمسلسل «لحم غزال»، وشاركتها البطولة وفاء عامر، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، أحمد خليل، مي سليم وآخرون، والعمل من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.