هاني عادل و دياموند بو عبود بذكرى زواجهما الأولى.. رسائل رومانسية وصور تنشر للمرّة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الممثلة اللبنانية دياموند بو عبود والفنان المصري هاني عادل بذكرى زواجهما الأولى التي وافقت أمس السبت 9 أبريل، بتبادل الرسائل الرومانسية، وكشفت دياموند عن المزيد من صور حفل الزفاف الذي أقيم بحضور عدد قليل من الأصدقاء المقربين في حفل خاص بأحد فنادق دهب بجنوب سيناء.

البداية كانت مع دياموند بو عبود التي نشرت ألبوم لصور حفل الزفاف وعلقت عليها عبر حسابها بموقع الفيس بوك قائلة: شكرًا لأنك انتَ متل ما انتَ.. حقيقي صادق شفاف ونبيل.. تعلّمت منك كتير، فرجيتني الحياة من زاوية مختلفة وضوّيتلّي على تفاصيل ما كنت منتبهتلا من قبل، بتمنالَك الفرحة لقلبك الأبيض وروحَك النقية لتبقى حرّة وسعيدة.. يا احلى وأغلى انسان.

ورد عليها هاني عادل عبر حسابه بموقع الفيس بوك قائلا: اول سنه…. عرفت يعني ايه انسانه جميله من بره وجوه علمتيني اكون بني ادم احسن واشوف الحاجات بشكل تاني… عارف ان كلامي شبه كلامك اللي انتي كاتباه عني بس ده اللي بيجي في بالي عنك دايما… ربنا يديم بينا المحبه والود والرحمه…. مبسوط ان حياتنا حقيقيه فيها ايام فوق وايام تحت فرح وزعل امل وإحباط بس لسه حياه وحياه جميله كمان لأنها حقيقيه…. بحبك يا دايموند القلب.

واحتفل هاني عادل بزفافه على ديامان بو عبود في أبريل الماضي بأحد فنادق دهب بجنوب سيناء، ووجه لها حينها رسالة رومانسية قال فيه: “هدية ربنا… دايموند القلب اللي اتعلمت منها كتير واللي خلت كل حاجة في الحياة بتحصل ليها معني… في واحد صاحبنا قالنا يوم فرحنا (مشوفتش حد صلح قلب حد زي ما انتي صلحتي قلب هاني) مشتاقلك يا حب”.

وعلقت زوجته على الرسالة في وقتها قائلة: “يا عمري وروحي وقلبي يا كل الحب، انت الدني كلّا انت اللي صلّحت الحياة وصرت انت الحياة ونبض القلب انت الفرح وكل النور، بحبك ومشتاقتلك قد الدنيا انت هدية ربنا هاني الغالي وأغلى حب”.