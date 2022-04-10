شكرا لقرائتكم خبر عن كبرياء دولت هانم.. نوال أبو الفتوح رفضت مساعدة الزعيم وقالت لا أقبل إحسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت استفزاز الناس وكراهيتهم حين جسدت شخصية دولت هانم فى مسلسل الشهد والدموع من فرط إتقانها لدور المرأة المتسلطة التى تفيض ملامحها وانفعالاتها بعلامات الشر والكراهية، تلك القدرة التى أهلتها للقيام بدور شجرة الدر فى المسلسل التاريخى الفرسان، وخاتون فى مسلسل الأبطال، وزوجة أبرهة فى مسلسل الوعد الحق، وجلبهار هانم فى قصة مدينة، وإست نفرت فى المسلسل الدينى الشهير لا إله إلا الله، وغيرها عشرات الأدوار التى أتقنت فيها الفنانة الكبيرة نوال أبو الفتوح التى تحل ذكرى ميلادها ووفاتها اليوم حيث ولدت فى 10 أبريل من عام 1940 ورحلت فى نفس اليوم من عام 2007 أدوار المرأة الحديدية قوية الشخصية أو المتسلطة الشريرة التى لا تضع اعتبارًا للمشاعر والأحاسيس.

ترى انفعالاتها وصدقها فى هذه الأدوار فتظن أنها خلقت بلا قلب، وتتسائل كيف أتقنت نوال أبو الفتوح التى بدأت مشوارها الفنى فى بداية الستينيات بأدوار الفتاة الجميلة الرقيقة اللعوب الشقية، أدوار المرأة القوية المتسلطة فى الجزء الثانى من حياتها الفنية، فتوقن أنك أما موهبة جبارة وفنانة كبيرة تمتلك قدرات فنية هائلة لم تفصح عنها جميعًا حتى وفاتها.

ولدت نوال أبو الفتوح فى محافظة الشرقية وكانت تعمل مدرسة موسيقى بعد حصولها على بكالوريوس المعهد العالى للموسيقى، وبدأت مشوارها الفنى عندما اكتشفها عملاق الكوميديا الراحل عبد المنعم مدبولى بعد أن أعلن عن مسابقة للوجوه الجديدة ، فشاركت فى أول عمل لها وهو مسرحية "المفتش العام" سنة 1961، وبعده مسرحية جلفدان هانم ثم فيلم الزوجة الـ13، لتتوالى أدوارها كفتاة مثيرة جميلة لعوب فترة الستينات والسبعينيات ومنها: "30 يوم فى السجن، هى والشياطين، بنت شقية، الشياطين الثلاثة، العزاب الثلاثة ، صبيان وبنات.. وغيرها".

غابت الفنانة نوال أبو الفتوح لمدة 5 سنوات للتفرغ لتربية ابنها لتعود فى بداية الثمانينات أكثر قوة وتغير جلدها الفنى لتقدم أدوار المرأة القوية الحديدية وتبدع فى هذه الأدوار، فقدمت أروع الأدوار فى العديد من المسلسلات الاجتماعية والدينية، واستمر إبداعها حتى عام 2004 حيث قامت ببطولة آخر أعمالها مسلسلى المعمورة، وحدث فى الهرم، وبعدها اشتدت عليها آلام سرطان العظام.

كانت النجمة الراحلة نوال أبو الفتوح تحمل جزءا من صفات المرأة القوية التى جسدتها فى معظم أعمالها، نفس القوة رغم المرض ونفس الكبرياء رغم أنها أنفقت كل ما تملك على العلاج، فرفضت مبادرة الفنان "عادل إمام" الذى اقترح تخصيص إيراد يوم من عرض مسرحيته "بودي جارد" لعلاجها، وبررت ذلك بأنها لا تقبل الإحسان من أحد حتى لو كان صديقًا، لتقضى المرأة الحديدية 17 يوما فى العناية المركزة حتى صعدت روحها إلى بارئهاعام 2007.