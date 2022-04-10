شكرا لقرائتكم خبر عن ملف سري الحلقة 8.. هانى سلامة يكتشف وجود ملايين في حساب خطيبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل ملف سري للنجم هاني سلامة الكثير من الأحداث المثيرة، حيث تقرر مريم المالكي "عائشة بن أحمد" أن تترك منزل أبوها هارون "محسن محيي الدين" وتذهب لتعيش مع أخيها المريض، وذهبت صديقتها معها ونكتشف أنها كانت على علاقة بأخيها، لذا تؤكد عليها أنها ستغادر البلاد في أقرب وقت.

يذهب يحيي مسرعا متجهاً لمقر الجريدة عند والدته "مادلين طبر" كي ينقذها بعدما أستقبل تهديدا إذا لم يقوم بتسليم الألماس ستكون أمه في خطر، يلحق شاكر "نضال الشافعي" والضابط "نور محمود" بيحيي، وفي الطريق يتحدث يحيي لوالدته ويطمئن عليها ويعرف منها أن هناك متظاهرين أقتحموا الجريدة فبوصيها أن تختبيء ويطلب من الضابط إرسال قوة للجريدة، وأثناء طريقه لها يوقفه سيارة مجهولة ويتم إختطافه .

يظهر في مشهد آخر ناجي "أحمد الرافعي" يطلب من يحيي الألماس وقد قام بتقيد يده في ذلك الحين تهجم الشرطة علي المكان ويتم القبض علي ناجي ورجاله وأثناء التحقيق ينكر ناجي خطف يحيي ويدعي أنه كان هناك مظاهرة مما دفعه لأن يختبئ في هذا المكان.

علي جانب أخر يتم خطف يوسف المالكي "ماجد المصري" من المستشفي، ويستقبل يحيي "هاني سلامة " تليفونا آخر يبلغه أن خطيبته كانت تمتلك في حسابها ملايين الجنيهات وأن أختها "دنيا عبد العزيز" تستلم النقود من البنك، فذهب يحيي للبنك مسرعا واكتشف أن حساب نور يحتوي على 2 مليون جنيه فطلب من موظف البنك أن يعرف تاريخ دخول النقود في حسابها وبعد موافقة أختها علي مضد علم أنهم دخلوا في خلال أسبوعين ماضيين علي دفعتين ويعلم يحيي أن هناك لغزا كبيرا حول نور وأختها وأمها لها علاقة به.

نكتشف على الجانب الآخر أن كريم "مهند حسني" أخو نور قد قام باستبدال الألماس الحقيقي بألماس مغشوش، ويقوم بالاعتراف لليل "محمد محمود عبد العزيز" الذي قام بخطفه وتقيده.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.