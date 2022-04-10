شكرا لقرائتكم خبر عن مش صفحتها.. إميليا كلارك لم تطالب متابعيها بالتوقف عن إرسال كوميك عمرو مصطفى "فى رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة منسوبة للممثلة الإنجليزية إميليا كلارك، بطلة مسلسل صراع العروش Game of Thrones تعليق طالبت خلاله، بالتوقف عن إرسال صورة الملحن والمطرب المصري عمرو مصطفى، التى انتشرت مؤخرا وكوميك "فى رمضان".

ورغم ان الصفحة موثقة رسميا من الفيس بوك الا انها ليست الصفحة الرسمية لنجمة الانجليزية وانما تم توثيقها كصفحة تضم عدد كبير من معجبيها ومتابعيها حول العالم وتحمل اسم النجمة المشهورة.



الصفحة المنسوبة لاميليا كلارك



تعليق من الصحفة المنسوبة لها

وسبق وأظهرت النجمة العالمية إميليا كلارك، صاحبة شخصية "أم التنانين" فى السلسلة الأسطورية Game of thrones، دعمها لأوكرانيا حيث ارتدت قميصًا منقوشًا على شكل قلب ملون بعلم أوكرانيا، تضامنًا معها أثناء الحرب الروسية.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أهدت إميليا كلارك، طاقم عمل مشروعها الفنى التى تعمل عليه حاليًا مجموعة من القمصان ملونه بالأصفر والأزرق، تضامنًا مع أوكرانيا، وأوضحت أن "قلبها حزين على ما يحدث فى أوكرانيا، بسبب المعاناة التى يعيشها الأبرياء".

وشاركت إميليا كلارك، لقطة من وراء الكواليس لطاقم العمل وهم جميعًا يرتدون القمصان التى أهدتها الممثلة كهدية ملفوفة لهم، وإلى جانب الصورة، كتبت تعليقًا مطولًا: "أنا، وتيد - فى إشارة إلى كلبها - فخورون بالوقوف مع أوكرانيا، وكذلك الطاقم الرائع من أحدث مشاريعي، كانت هذه القمصان أكثر الهدايا المغلفة التى تشرفت بتقديمها على الإطل