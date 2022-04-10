شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون الحلقة 8.. أمير كرارة "عمر" يسافر فى مهمة جديدة لتجنيد محمد عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "العائدون" الذى يعرض على شاشة قناة dmc تطورات عديدة، وذلك بعدما سافر "عمر" أمير كرارة وامينة خليل "نادين" إلى الخارج من اجل تجنيد "محمد عادل" الذى يعمل داخل قناة اخوانية، وبالفعل قابل "هاني رمزى" خالد، وقابلوا بعدها محمد عادل.



امير وهاني رمزي وامينة خليل من مسلسل العائدون الحلقة 8

مسلسل العائدون الحلقة 8

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

قصة مسلسل العائدون

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

امير كرارة "عمر" قابل عادل على أنه مخرج ومنتج كبير، يحاول عمل فيلم وسيعتمد على عادل بناءا على اقتراح خالد "هانى رمزى"، وهو ما نجحوا فيه بالفعل اثناء مقابلتهم له، وأعطاه مبلغ مادي كبير كعربون، مما اسعد عادل بشكل كبير.



كرارة وهاني

أبرز أحداث مسلسل العائدون الحلقة 8

ثم تطورت الأحداث لمقابلة "خالد" هاني رمزي لـ محمود البزاوى الذى يدير القناة الاخوانية، واخبره بأنهم قد يتشاركوا بعيداً عن السياسة، وذلك بعدما عاد محمد عادل إلى كرارة فجأة واخبرهم بأن أموره بدأت تنصلح مع القناة، وبالتالى قد لا يجد وقتاً للعمل على الفيلم.

إلا أن حيلة امير كرارة حينما اقنعه بأنه مستعد للاشتراك مع قناته فى انتاج أمور أخري، ومن ثم يعملوا معاً.