شكرا لقرائتكم خبر عن راجعين يا هوى الحلقة 8.. سلمى أبو ضيف تلجأ إلى خالد النبوى بسبب "العريس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل "راجعين يا هوى"، بطولة خالد النبوى ونور اللبنانية، عن أحداث متباينة، حيث هربت ولاء (سلمى أبو ضيف) من منزلها، بعدما تركت أخيها ووالدتها مع العريس الجديد وأحرجتهما، وذهبت إلى صديقتها لتشكو لها ما حدث من أهلها وإجبارها على الزواج، لتنصحها صديقتها بغلق هاتفها وعدم التحدث مع أهلها، وذهبا سويا إلى ملهى ليلي، ولكن أخاها عمرو علم بمكانها ولحق بها، مما جعل ولاء تهرب منه مرة أخرى.

ولم تجد ولاء ملجأً لها سوى بيت عمها بليغ (خالد النبوي)، فذهبت إليه لتبيت عنده لكنها لم تجده، لتبيت عند جارته صفية، وعندما عاد بليغ إلى منزله، اتصل بشريفة (أنوشكا) والدة ولاء وأخبرها أن ولاء لن تعود للمنزل قبل أن يتحدث مع عمرو ويتخلى عن فكرة زواج ولاء بالإكراه، فهل ستتخلص ولاء من إصرار أخيها على زواجها؟

"راجعين يا هوى" بطولة كل من: خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.