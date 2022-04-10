كريس روك يعلق على صفعة ويل سميث: "أنا بخير.. لقد استعدت سمعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

قال كريس روك ساخرًا على خشبة المسرح، ليلة الجمعة، أنه استعاد سمعه، بعد أن صفعه ويل سميث على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار بسبب مزحة.

وبحسب صحيفة ديزرت صن المحلية، فقد قال للجمهور في منتجع "Fantasy Springs Resort Casino في وادي كواتشيلا بكاليفورنيا": "الحياة جيدة".

لكنه رفض الحديث عن الواقعة، قائلاً: "أنا بخير واستعدت سمعي، لن أتحدث عن ذلك حتى أحصل على أجر"، حسبما نشرت "daily mail".

صُفع الممثل الكوميدي كريس روك، أثناء تقديم الأخير واحدة من فقرات حفل الحدث الفني الأبرز على الإطلاق في العالم، حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الرابعة والتسعين، والمُقام على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

ردة فعل ويل سميث، جاءت نتيجة لسخرية كريس من "تسريحة" شعر زوجة الأول جادا بينكيت، إذ حضرت الحفل وهي حليقة الرأس، واعتبر ويل كلمات زميله قلة احترام لزوجته، وعند عودته لمكانه إلى جوار الحضور، واصل هجومه، في حين حافظ كريس على ثباته واستكمل فقرته.