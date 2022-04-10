هجوم على حبيب الحبيب بعد تقليده للراحل طلال مداح في ستوديو 22

بيروت - نادين محمد - هجوم واسع على الممثل حبيب الحبيب بعد تقليده الليلة لشخصية الفنان الراحل طلال مداح في ستوديو 22 الذي يعرض على شاشة mbc.

وفي الحلقة أعاد حبيب الحبيب إحياء ذكرى أغنية "مقادير" للراحل طلال مداح خلال غنائه لها على المسرح.

وكان حبيب الحبيب أوضح من خلال تغريدة على تويتر أن تقليد الراحل طلال مداح ليس للضحك " تقليد صوت الارض طلال مو عشان نضحك عشان نقول رحمة الله عليه".

يذكر أن "ستوديو 22" في موسمه الثاني يتطرق إلى يوميات موظفي القناة مع مديرهم الجديد (حبيب الحبيب)، بعد أن تمكنت القناة من تجاوز الأزمة المالية وبدأت بتحقيق النجاح والشهرة. مواقف مضحكة، غيرة ومنافسة، صداقة ومشاركة، استغلال وحب، خيبات وأفراح.. تجتمع جميعها في مكان واحد.

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