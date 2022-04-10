هيا مرعشلي بلوك جديد..شاهدي الغرة على طريقتها

بيروت - نادين محمد - لوك جديد اعتمدته الممثلة هيا مرعشلي حيث أطلّت يوم أمس بقصة شعر جديدة تخلت فيها عن شعرها الطويل الذي كانت تعتمده لسنوات.

و قامت هيا باعتماد الغرة الأمامية القصيرة التي أضافت جمالا على وجهها، ولاقى الفيديو الذي نشره له مصفف الشعر اللبناني فيكتور كيروز تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا من قبل جمهورها الذي ينتظر معرفة أي شيء جديد عنها.

وفيما يتعلق بلون شعرها حافظت على لون شعرها البني مع بعض الخصلات الفاتحة.

اقرئي أيضاً:هيا مرعشلي تزوجت منذ أشهر بعد قصة حب طويلة وهذه تفاصيل عن العريس