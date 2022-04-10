زينب العسكري توضح حقيقة حبس زوجها لها ومنعها من التمثيل

بيروت - نادين محمد - أكدت الفنانة زينب العسكري أن زوجها لم يمنعها من التمثيل وكان قرار ابتعادها عن التمثيل رغبة منها في ذلك، لافتة إلى أنها ابتعدت عن المجال الفني برغبتها بسبب اهتمامها بأسرتها.

وأوضحت خلال لقاء لها في برنامج “مراحل” عبر قناة “sbc” أن الجمهور يحظى بتقدير زوجها وقالت “في موقف حصل وهو أن بنت حضنتني وألتقطت صورة معي فقال لي زوجي صعب أن أمنعك عن جمهورك”. مشيرة إلى أنه يدرك أن محبة الناس نعمة جميلة كما أنه متواضع ويحب الناس أيضا ويقدر علاقتها بالجمهور.

وأشارت إلى أن زوجها يغير عليها ولكن يرغب في أن يكون ظهورها جميلا من أجل نفسها أولا . وتابعت: “ما يبغاني أضحي باللي قدمته طوال السنوات السابقة”.

ولفتت إلى أنه يشجعها لتنفيذ البرنامج الإنساني الاجتماعي الذي ستقدمه خلال الفترة القادمة.

وأردفت : ” كانت تطلع إشاعات أنه حابسني أو مانعني أكون موجودة .. أبدا لاء.. هذه كانت رغبتي.. أنا مجنونة أطفال.. يعني أكون مشغولة في التصوير.. عشان كذا أنا مبتعدة عن المجال”.

اقرئي أيضاً:زينب العسكري تنفي انفصالها عن زوجها بهذه الطريقة