شكرا لقرائتكم خبر عن كريس روك يعلق على صفعة بالقلم من ويل سميث: لقد استعدت سمعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مقدم البرامج الكوميدى كريس روك ساخرًا أنه استعاد سمعه بعد أن صفعه ويل سميث على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار بسبب مزحة.

وبحسب صحيفة ديزرت صن المحلية، فقد قال للجمهور في منتجع Fantasy Springs Resort Casino في كواتشيلا بكاليفورنيا: "الحياة جيدة".



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لكنه رفض التحدث عن الحادث بشكل أكبر، قائلاً: "أنا بخير ، لدي عرض كامل ولا أتحدث عن ذلك حتى أحصل على أجر".

جاءت تصريحات كريس بعد ساعات من قيام أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية بمنع ويل من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لمدة 10 سنوات بسبب الصفعة.



كريس روك

ومع ذلك، سُمح لويل بالاحتفاظ بجائزة أفضل ممثل له للملك ريتشارد، والتي فاز بها بعد أقل من ساعة من ضربه كريس.

خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في 27 مارس، سار ويل على خشبة المسرح وصفع كريس لإثارة نكتة صلعاء عن زوجته جادا، التي حلقت رأسها لأنها مصابة بالثعلبة.

يبدو أن العواقب التى سيواجهها النجم العالمي ويل سميث لم تصل إلى ذروتها بعد، فبعد الصفعة التي وجهها لمقدم البرامج الكوميدي كريس روك في حفل الأوسكار، تغيرت الكثير من الأمور حول ويل سميث أهمها أن فيلم السيرة الذاتية الخاص به قد دخل في حالة من الفوضى بعد أن انسحبت منصتا نتفليكس وأبل + من حرب المزايدة علي إنتاج الفيلم وعرضه بعد جدل حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وحسب ما نشر موقع ديلي ميل زعم المطلعين أن المنصتين قد ألغوا عروضهم التنافسية على الفيلم الذي يدور حول حياة نجم هوليوود، استنادًا إلى سيرته الذاتية الأكثر مبيعًا Will.