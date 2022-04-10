شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 8.. إخلاء سبيل هشام عاشور بكفالة 200 ألف جنيه فى قضية السرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 8 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، بالتحقيق حول سرقة خزينة مستشفى الدكتور حامد "توفيق عبد الحميد" ويتولى التحقيق عصام السقا، ومن خلال أقوال "ياسر" محمود حجازى -الذى دبر الواقعة- يثبت التهمة على "وليد" هشام عاشور، ويفسر ارتكابه لها لمروره بأزمة مادية، بينما نفى توفيق عبد الحميد التهمة عن "وليد" قائلا: "وليد استحالة يعمل كده.. ده ابن أصول وبيخاف ربنا".



يوتيرن

تذهب قوة من الشرطة لتفتيش منزل "وليد" هشام عاشور، ويجدون مبلغا من الأموال، كانت لأخته قد اقترضتها من ريهام حجاج من قبل.

تقرر النيابة إخلاء سبيل هشام عاشور بضمان مالى 200 ألف جنيه، وإلا يحبس 4 أيام على ذمة التحقيق، مع استمرار تحريات المباحث عن الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

ويعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

في حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON في تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.