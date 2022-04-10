شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 8.. أيمن القيسونى يعتدى على ريهام حجاج ويتهمها بالخيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 8 من مسلسل "يوتيرن" بتلقى "يارا" ريهام حجاج، رسالة أخرى من "شوقى" محمود حافظ، يخبرها بأنه فى انتظارها فى نفس "الكافيه" ومعها مبلغ 10 ملايين جنيه، وترسل تلك الرسالة إلى خالد "كريم قاسم".

يتصل توفيق عبد الحميد بابنته ريهام حجاج، ويبلغها بأن كريم قاسم سيقابل محمود حافظ وحده وسينهى الموضوع، وفى تلك الأثناء يرقبها زوجها يوسف "أيمن القيسونى" وهى تقول: "يوسف مسافر بكرة إسكندرية، أول ما يسافر هجيلكك على طول" فتزداد شكوكه.

تصر "يارا" ريهام حجاج على الذهاب مع "خالد" كريم قاسم، لمقابلة محمود حافظ ويعطونه حقيبة بالأموال حتى يتنازل عن محضره ويمنحهما صور وفيديوهات الحادث الذى ارتكبوه، وفى الوقت الذى تتصور فيه يارا أنها تخلصت من هذا الكابوس، يدخل عليهما زوجها يوسف "أيمن القيسونى" الذى يشك فى وجود علاقة بينهما.

وحاول خالد تفسير الوضع ليوسف لكنه لم يستمع له واتهمهما بالخيانة، وأخذ يارا ورحل وهو فى حالة غضب شديد، وشعر خالد بالذنب وتحدث مع زوجته هدى التى أخبرته بضرورة التحدث مع يوسف قبل أن يزداد الأمر سوءًا.

ويعتدى يوسف "أيمن القيسونى" على يارا "ريهام حجاج"، وخلال ذلك تعترف له بالحقيقة، لكنه يتهمها بالكذب والخيانة، يسرع توفيق عبد الحميد إلى منزلهما، ويطلب منه أن يطلقها بعد أن اعتدى عليها، لكنه يرفض ويتوعدها بالعذاب، لكن "يارا" تتمسك بزوجها واستقرار بيتها وترفض الطلاق.

ويعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

في حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON في تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.