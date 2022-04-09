بعد الجدل الذي أثاره تقليد طلال مداح.. حبيب الحبيب يبرر فماذا قال؟

كتب امير فتحي في السبت 9 أبريل 2022 11:57 مساءً - أثار الفنان السعودي حبيب الحبيب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدتقليده الفنان الراحل طلال مداح في حلقة الامس من برنامج “استديو22” المذاع على شاشة قناة mbc.

فقد ظهر حبيب الحبيب وهو يعزف على العود مرتديا ملابس تشبه ملابس الراحل طلال مداح، وقام بأداء الأغنية بنفس أسلوبه.

وقد اثار تقليد طلال مداح موجة من الانتقادات لحبيب الحبيب حيث جاء في بعض التعليقات “حسبي الله عليك ي حبيب الحبيب لاالحي سلم منك ولا الميت” بينما قال اخر “حتى طلال مداح الله يرحمه لحقه في قبره وقلده تبيه مايقلدك”.

وقد دافع حبيب الحبيب عن نفسه بعد الهجوم الذي تعرض له حيث كتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “تقليد صوت الارض طلال مو عشان نضحك عشان نقول رحمة الله عليه”.