شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 8.. مرسى يهدد المشير طنطاوى فى تسريب خطير (هنولع فى البلد) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" عرض تسريب خطير به لقاء يجمع بين المشير طنطاوى (أحمد بدير) والرئيس محمد مرسى، من أجل ترتيب للفترة بعد اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، ويحاول مرسى جعل الاجتماع مع المشير منفرداً إلا أن الأخير يؤكد أن السيسى مثل ابنه ووجوده ضرورى، وبعدها تعرض مشاهد حقيقية من هذا الاجتماع وحديث المشير مع مرسى عن السيسى، بأنه يستطيع تحمل مسئولية دولة بأكملها.

وعرضت الحلقة فيديو من اللقاء الحقيقى بين المشير ومحمد مرسى فى حضور السيسى عن العديد من الأمور الخطيرة، منها أن المشير طنطاوى حذر مرسى بأنه اذا حدث وقامت جهة بإضرام النار فى البلد هتبقى مصيبة، ومفيش داعى للحاجات دى، ويرد مرسى بأن ما يحدث شعور تلقائى شعبى وليس مخططا له، ليقاطعه المشير طنطاوى بأن هناك تخطيطًا بالفعل.

ويطلب مرسى من طنطاوى انعقاد مجلس الشعب، ليرد طنطاوى باالرفض، قائلاً:"معلش أنا أصارحك القول، هل أنا أقدر أعمل حاجة دلوقتى فى مجلس الشعب!، ليرد مرسى بـ آه حضرتك تقدر تلغى القرار، ويجيب طنطاوى: لأ أنا مقدرش ألغى القرار، وليس من سلطتى ألغى القرار، ويرد مرسى: حضرتك اللى أصدرت القرار، ليجيب طنطاوى بأنه قرار محكمة.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.