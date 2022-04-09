شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 8.. غضب الإخوان من استجابة القوى السياسية لدعوة الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الحوار الوطنى"، بذكر اسم الإخوانى صفوت حجازى، فى مأمورية شحنة السلاح المقرر وصولها إلى مصر، حيث تحوم الشكوك حوله فى هذه العملية، حسبما وصل مروان العدوى (أحمد عز) إلى هذه المعلومات فى تحرياته.

مصطفى خليفة (أحمد السقا) يرافق زوجته فاطمة (هيدى كرم) فى المستشفى، وأثناء حديثه معها تفقد الوعى، وسط حالة انهيار من زوجها، وينتقل المشهد بعد ذلك إلى لقاء بين خيرت الشاطر (خالد الصاوى) والرئيس مرسى (صبرى فواز) حيث يعاتب الشاطر مرسى، على موافقة السيسى على دعوة القوات المسلحة لحوار وطنى.

زكريا يونس (كريم عبد العزيز) يذهب مع شقيقة إلى منزل الفتاة التى يريد خطبتها، رغم عمله بأن العائلة تنتمى لجماعة الإخوان، وينتقل المشهد لمراقبة مروان للشخص المشتبه به والذى يدعى الغراب فى الفندق، ومقابلته لشخص تكفيرى وهو أسامة (محمد أحمد) ماهر وهو نفس الشخص الذى يبحث عنه مصطفى خليفة ويراقب زوجته اسراء (دنيا المصرى) للوصول له.

يتم عرض مشاهد حقيقة من دعوة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسيى للأحزاب والقوى السياسية ولاقت قبول جميع الفصائل، وفى نفس الوقت يعيش خيرت الشاطر (خالد الصاوى) حالة من الغضب بسبب استجابة كل القوى المعارضة لدعوة السيسى، لتتدخل الرئاسة وتلغى دعوة القوات المسلحة وتطلق مباردة بعنوان لم الشمل.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.