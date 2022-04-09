شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل suits الحلقة 8.. تارا عماد تكتشف سر أحمد داوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل suits ، بطولة النجوم آسر ياسين واحمد داوود، احداثا مختلفة، حيث وقع المحامي آدم منصور (أحمد داود) في ورطة بعدما اكتشفت ليلي (تارا عماد) حقيقة عمله بالماضي خلال الأحداث، وذلك بعدما عرض عليها آدم المساعدة في اجتياز امتحان المعادلة، لتدرك من صديقتها بأن هناك شخص يقوم بحل الامتحانات لطلبة، وعندما طلبت مقابلته، قابلها آدم وأدعي بأنها صدفة.

كما نجح آدم في إقناع زين ثابت (آسر ياسين) ببراءة موظفة شركة البورصة وكشف له مكاسب الشركة في البورصة ليثبت له تورط مدير الشركة والمحامي الخاص بها في أعمال تخالف قانون الرقابة الإدارية.

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.