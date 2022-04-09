شكرا لقرائتكم خبر عن ملف سري الحلقة 8: القبض على أحمد الرافعى بعد خطفه لهانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل ملف سري من بطولة هاني سلامة ، العديد من الأحداث ، فبعدما قام المستشار يحيي " هاني سلامة " بتسليم الألماس للشرطة ، رن هاتفه وإذا بشخص يهدده إذا لم يقوم بإرجاع الماس ستكون حياة أمه " مادلين طبر " في خطر ، فيجري يحيي علي الفور مصطحبا معه الالماس ويخبر أخيه أن أمهم في خطر .

يلحق شاكر " نضال الشافعي " والضابط " نور محمول " بيحيي ، وفي الطريق يتحدث يحيي لوالدته ويطمئن عليها ويعرف منها أن هناك متظاهرين أقتحموا الجريدة فبوصيها أن تختبيء ويطلب من الضابط إرسال قوة للجريدة ، وأثناء طريقه لها يوقفه سيارة مجهولة ويتم إختطافه .

يظهر في مشهد أخر ناجي " أحمد الرافعي " يطلب من يحيي الألماس وقد قام بتقيد يده في ذلك الحين تهجم الشرطة علي المكان ويتم القبض علي ناجي ورجاله وأثناء التحقيق ينكر ناجي خطف يحيي ويدعي أنه كان هناك مظاهرة مما دفعه لأن يختبيء في هذا المكان .

مسلسل " ملف سري " بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.