شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 8.. شيخ يطرد نيللى كريم وهالة صدقى تكتشف إخفاء زوجها للآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، حديث "فاتن" نيللى كريم لـ "ميسون" هالة صدقى، وأخبرتها بقصة المليون جنيه التي وضعته سيدة لها أما باب منزل مركز استضافة المرأة التي تقطن به.

كما قابلت "فاتن" "الشيخ يحيى" محمد الشرنوبى، وأخبرته أيضا بأمر المليون جنيه، وأنها تريد تسليمها للشرطة ورد عليها بأن من الممكن أن تكون تملكها لترد عليه بانه من المستحيل.

واصطحب "الشيخ يحيى" "فاتن" إلى الشيخ الصريطى لاستفسارها عن فتوى بأن هل ربنا قال أن المطلقة إذا تزوجت ليس من حقها الحضانة، ليخبرها بنعم، لتسأله مرة أخرى في أنهى أية قرآنية ذكر هذا الكلام، لينفعل عليها ويخبرها بأن العلماء أجمعوا بأن المرأة ناقصات عقل ودين، وإذا تزوجتى كيف ستكونين ما بين طلبات الزوج والأبناء.

واستشهد "الشيخ الصريطى" بالسورة القرآنية "ووهبنا له يحيى" أي لسيدنا زكريا، بمعنى أن الابن هبة للأب، وعليه يصبح الرجل واصيا على أبنائه وأموالهم وصحتهم وهذا واجبه، وعنفها قائلا: "انتى إيمانك ضعيف ولازم تحترمى العلماء"، وقام بطردها من المكان.

واصطحبت "ميسون" هالة صدقى، "حسين" جمال يوسف، والذى كان أخبرها في زيارة سابقة بأنه ترك أمانة عند زوجها قبل ما يختفى، وطلب منها أن تبحث له عن الأمانة، وبعد أن وجدت مفتاح المحل اصطحبته إليه، وبعد دخولهما المحل عثرت على ظرف وقامت بإخفائه في شنطتها، فيما عثر "حسين" على الأمانة والتي كانت عبارة عن قطعة آثار فرعونية، وأخبرها "حسين" بأنها أمانة لشخص وسيعيدها له.

واختتمت الحلقة بذهاب "فاتن" إلى "ميسون في منزلها ومعها المليون جنيه وأخبرتها بأنها خائفة من وجود هذا المبلغ فهل تقوم بالتبرع به أم ماذا تفعل، وانتهت الحلقة بطرق الباب وبعد فتح "ميسون" وجدت الشرطة.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



مسلسل فاتن امل حربى



جمال يوسف يجد الاثار



مسلسل فاتن امل حربى الحلقة 8