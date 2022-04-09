شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تقتل عبد العزيز مخيون فى الحلقة التاسعة من مسلسل "انحراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "انحراف"، العديد من الأحداث المثيرة، التى تقوم ببطولته النجمة روجينا، حيث شهدت حلقة اليوم جريمة قتل جديدة تقوم بها حور، وتعد الجريمة الثالثة لها، بعد قتل رجل الأعمال طلعت الدقاق"محمد لطفي"، والمذيع أسر المفتي "محمد كيلاني".

تبدأ أحداث الحلقة بحفل زفاف، حور "روجينا" من الضابط شريف نوح "أحمد صفوت"، وسط حضور عدد من أصدقائه، وفي نفس الوقت قبلها تكون رتبط موعد مع سالم "عبد العزيز مخيون"، لكي يأتي للفندق الذي يقوم فيه حفل زفافها، حيث قامت بالاتصال به وادعت كونها صحفية تريد إجراء حوار صحفي لمجلة اجنبية مقابل 100 ألف جنية، وبالفعل وصل سالم إلى الفندق، ودخل الغرفة التي حجزتها له.

وخرجت حور بعد نوم زوجها شريف نوح، لتلتقي سالم في غرفة بإحدى الفنادق بعد أن أقنعته بإجراء حوار صحفي معه تقوم بالاعتداء عليه بضربه على رأسه، وتطلب منه أن يحكي لها مخططه لإعدام شقيقته وداد.

وبدأ سالم يروي سبب تفكيره في هذه الحادثة، وأنه كان يحمي ابنه سيد "محمد ومهران"، بعد تورطه في بيع المخدرات التي سرقها منه صديقه الذي يتعاطى المواد المخدرة معه، وبلغت قيمتها 200 ألف جنيه طلبها من عمته لكنها رفضت أن تعطيه أي شيء، وفي ظل هذه الأزمة اتصل به ابن عمه المحامي وأخبره بأن وداد "سميحة أيوب" تنوي الرجوع في وصيتها، بعد أن كتبت أملاكها باسم ابنه سيد، تريد الآن أن تعطي أملاكها للجمعيات الخيرية، الأمر الذي رفضه المحامي كي لا تخرج أرضهم خارج العائلة.

وتابع حديثه أن هذه المؤامرة كانت فكرة زوجته، وقام بإحضار جثة ميت من المقابر لحرقها وتلفيق تهمة قتل ابنه لشقيقته وداد.

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل "انحراف" كل من: الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.