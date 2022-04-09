حسام داغر ينضم إلى "خطة مازنجر" مع حمدى الميرغنى وياسمين رئيس

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القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان حسام داغر إلى أبطال فيلم "خطة مازنجر"، بطولة حمدى الميرغنى وياسمين رئيس، والذى انطلق تصوير أول مشاهده اليوم السبت، من إخراج رامى رزق الله، والذى يتمنى لنوعية الأفلام الكوميدية الساخرة، حيث انتهى صناع الفيلم من عمليات التحضير والتعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الأسابيع الماضية قبل بدء التصوير.

فيلم "خطة مازنجر" بطولة حمدى الميرغنى، ياسمين رئيس، محمود حافظ، بيومى فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، إسماعيل فرغلى، ياسر الطوبجى، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيرى وإخراج رامى رزق الله.

وشارك حسام داغر فى دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "أحسن أب" مع النجم على ربيع والذى عرض فى 15 حلقة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التوني، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعي.