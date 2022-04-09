شكرا لقرائتكم خبر عن دايما عامر الحلقة 9.. مصطفى شعبان يتدخل لفض مشاجرة بين طلاب المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 9 من مسلسل (دايما عامر) بمشاجرة وتشابك بالأيدي بين طلاب مدرسة رؤية، ولكن مصطفى شعبان يتدخل ويفضها، ويطلب أسماء كل المتورطين فيها.

كما يحاول مصطفى شعبان حل مشاكل الطلبة المستمرة، فيتوجه لمقابلة والد الطالب كريم الذي يقوم بدوره الفنان ناصر سيف.

وتجتمع مس زهرة وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة لبلبة مديرة مدرسة بعمرو عبد الجليل صاحب المدرسة، وتحاول إخباره بسر عامر عبد الرازق، وأنه لا يحمل درجة الدكتوراة، وأنها كانت تقصد شخصا آخر غيره، ولكنها تؤجل ذلك الاعتراف.

يعود والد الطالب كريم -الفنان ناصر سيف- للمنزل ويعنّف ابنه على ما فعله بالمدرسة وأدى لذهاب مصطفى شعبان له ويهدده بترك المدرسة وسفره لعمه من اجل العمل معه، كما نرى مشاهد لمدرسين المدرسة ومشاكلهم وحياتهم بزوجاتهم، فنرى الفنان محمد محمود مع زوجته، ونضال الشافعي مع زوجته.

مصطفى شعبان يعود لمنزله فيجد والدته الفنانة فادية عبد الغني تستمع لأم كلثوم في أغنية "الحب كله" وتحكي له موقفا جمعها بوالده الله يرحمه لها علاقة بالأغنية وأثناء الحكاية ينام مصطفى شعبان على رجل والدته.

اجتماع يجمع ادارة المدرسة لبلبة وصلاح عبد الله ومعهم مصطفى شعبان، لمناقشة ملف الرحلات في المدرسة، ويدلي مصطفى شعبان برأيه في أن تكون الرحلات موحدة في القسمين الدولي والخاص، ويقترح مصطفى شعبان اقتراحات بشأن ميزانية الرحلات حتى تكون متاحة للجميع.

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.